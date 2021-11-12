890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Автомобиль после ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где стояли пешеходы (ВИДЕО) 2
25.11.2021 17:54

Вышел в прокат номинированный на «Оскар» финский фильм, снятый в Петрозаводске

Новости. Культура
12:30, 26 Ноября 2021
фото: Юлия Ауг и Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме «Купе № 6» © Кинокомпания CTB / СТВ (2021)

Новости партнеров

Кинокартина «Купе № 6», снятая финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ, вышла в отечественный прокат.

Выход фильма «Купе № 6» в отечественный прокат — значительное событие. И не только потому, что впервые со времен «Утомленных солнцем» русскоязычное кино получило Гран-при, второй по значимости приз жюри на Каннском фестивале. Еще важно, что финская картина потрясающе тонко и точно интерпретирует особенности русской души. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, литературной основой сценария стал роман Росы Ликсом. Главная героиня — финская студентка Лора, которая едет поездом Москва—Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. В купе она оказывается вдвоем с русским шахтером Лехой — необразованным и вечно пьяным парнем. Постепенно Лора понимает, что её попутчик — более сложная натура, чем может показаться.

Съемки картины проходили с 12 февраля по 25 марта прошлого года. Часть сцен была отснята в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Остальные «вагонные» сцены доснимали в павильоне. Натурные съемки прошли в Петрозаводске, в Оленегорске, в Териберке и Мурманске.

Картина получила гран-при на Каннском кинофестивале и приз международного кинофестиваля в Иерусалиме. Недавно лента «Купе № 6 была выбрана в качестве кандидата от Финляндии на премию «Оскар».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-26 13:08:26
Пусть они сами его смотрят в стране с таким же климатом. А Минкульту России деньги девать некуда?
Саныч
2021-11-26 13:43:01
кир, вот ты старый ворчун)
кир
2021-11-26 14:23:47
Саныч, не, не старый.)))
Hовый
2021-11-26 13:04:31
Снятый в вагоне :) Одни только спецэффекты уже на Оскар тянут :)
Жаль
2021-11-26 12:51:22
Интересно. И совсем не жаль :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 5
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»