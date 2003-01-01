Вышел второй анимационный ролик проекта «Урхо – тропами Победы»

В республике запустили новый медиапроект для детей — серию анимационных роликов «Урхо — тропами Победы».
В Карелии представили вторую серию детского анимационного проекта «Урхо — тропами Победы», посвящённого истории Великой Отечественной войны в регионе. Мультик презентовали в сообществе «МинНац & Регион политики Карелии».
Новый мультфильм «Олонец — страницы военного подвига» рассказывает о судьбе Олонецкого района в военные годы.
Зрители вместе с главным героем — мальчиком Урхо (в переводе с карельского — «герой») — узнают о том, как плечом к плечу сражались бойцы разных национальностей, и о подвиге уроженца Олонецкого района, Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леселидзе. Анимационная история показывает войну через судьбы реальных людей, которые жили, любили и защищали свою землю.
