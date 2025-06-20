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Вышки сотовой связи разрешат ставить вдоль дорог

Новости. Общество
14:02, 15 Июля 2025
фото: ПАО "Ростелеком"

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Сотовые операторы смогут строить линии связи на полосах отвода автодорог.

Операторы сотовой связи получат новые возможности для устранения «мертвых зон» вдоль дорог. Они смогут устанавливать базовые станции на полосах отвода и придорожных полосах федеральных, региональных и муниципальных трасс, где ранее разрешалось строить только инженерные конструкции, объекты дорожной инфраструктуры. Закон, позволяющий оптимизировать взаимодействие операторов связи и владельцев автомобильных дорог, увеличить зоны покрытия, одобрил 15 июля Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как отметил заместитель председателя профильного комитета Совфеда, сенатор от Карелии Игорь Зубарев, данный закон снимает еще один барьер для компаний, предоставляющих доступ к мобильной связи. Ранее операторы получили возможность прокладывать линии связи по сельхозземлям. Теперь они смогут строить, реконструировать, капитально ремонтировать свои коммуникации вдоль дорог. Законом допускается использование гражданами или юрлицами земельных участков в границах полос отвода трасс (за исключением частных автомобильных дорог) в указанных целях на условиях публичного сервитута. При этом прекращение права бессрочного пользования данными земельными участками не требуется.

«Новый порядок размещения базовых станций поможет обеспечить хорошей мобильной связью как водителей, так и жителей расположенных возле трасс населенных пунктов. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ согласны, что с принятием этого документа все законодательные сложности, все обременения для операторов связи сняты. Процесс согласования установки базовых станций максимально упрощен. Теперь мы ждем от Минцифры четкого плана работ по предоставлению сотового сигнала для жителей сельских территорий и ликвидации цифрового неравенства. Нас интересует не число вышек и метраж протянутых проводов, а количество людей с решенным и нерешенным вопросом со связью. Будем следить за этой работой. Пока же проблемы с «мертвыми зонами» остаются актуальными для всех регионов страны», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, в четырех карельских поселках появилась качественная мобильная связь.

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