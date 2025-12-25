Вышла новая серия «Простоквашино» с Владимиром Путиным

В новогодней серии мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина.

В новогодней серии мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина. Эпизод под названием «Настоящий Новый год» вышел в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает Коммерсантъ.

По сюжету Кот и Матроскин спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире. Чтобы выяснить это, герои отправляются на Красную площадь, где в ночь на 1 января встречаются с Владимиром Путиным и записывают обращение вместе с ним.

Персонажа президента озвучил известный пародист Владимира Путина Дмитрий Грачев. Над сценарием эпизода работали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, креативный продюсер — Анастасия Махлина.

Как считает председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, появление персонажа Владимира Путина в мультсериале может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры в мире.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что новогодний фильм режиссера из Карелии покажут в российских кинотеатрах.