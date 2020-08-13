Вышла первая часть фэнтези-фильма "Легенды Прионежья" (ФОТО)

Фильм был снят этим летом к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Прионежского района.
Создатели фильма взяли за основу сюжета устные сказания, бытующие на территории Прионежского района.
В этом фильме зрители познакомятся с красавицей Онего, коварным Шаманом, Хозяйкой карельских скал и Вепсской девой, которая олицетворяет свой древний народ.
"В каждое лето проходит фестиваль "Мое Прионежье". К сожалению, из-за пандемии, в этом году мы его провести не смогли. Мы решили поддержать праздник онлайн-форматом и создали фильм о Прионежском районе, вепсском фольклоре. Этот фильм познакомит зрителей с мифологией этого северного народа", – рассказал режиссер фильма Иван Трифанов.
Выход частей "Легенды Прионежья" приурочен к карельским праздникам.
Первая часть – к первому Спасу и Успенскому посту.
А премьеру второй части фильма можно будет увидеть 28 августа в Осенний Мясоед, который наступает сразу за Успенским постом и длится 13 недель.
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Также фильм выложен в официальной группе главы Прионежского муниципального района Вадима Сухарева.
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