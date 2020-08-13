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Вышла первая часть фэнтези-фильма "Легенды Прионежья" (ФОТО)

Новости. Общество
13:17, 14 Августа 2020
фото: © Администрация Прионежского района
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Фильм был снят этим летом к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Прионежского района.

Создатели фильма взяли за основу сюжета устные сказания, бытующие на территории Прионежского района.

В этом фильме зрители познакомятся с красавицей Онего, коварным Шаманом, Хозяйкой карельских скал и Вепсской девой, которая олицетворяет свой древний народ.



"В каждое лето проходит фестиваль "Мое Прионежье". К сожалению, из-за пандемии, в этом году мы его провести не смогли. Мы решили поддержать праздник онлайн-форматом и создали фильм о Прионежском районе, вепсском фольклоре. Этот фильм познакомит зрителей с мифологией этого северного народа", – рассказал режиссер фильма Иван Трифанов.

Выход частей "Легенды Прионежья" приурочен к карельским праздникам.



Первая часть – к первому Спасу и Успенскому посту.

А премьеру второй части фильма можно будет увидеть 28 августа в Осенний Мясоед, который наступает сразу за Успенским постом и длится 13 недель.



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Также фильм выложен в официальной группе главы Прионежского муниципального района Вадима Сухарева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-08-14 14:19:51
Фигня какая-то. В агрекалче откровенно ржали над их "творчеством"
Off
2020-08-14 13:53:28
Новокир напишет ,чт пофиг. Так вот , пофиг на новокира. )
кир
2020-08-14 14:22:12
Off, сам с собою "тихо я веду беседу". Так, самобытный?
Гость
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