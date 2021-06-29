Высокая трава создает опасную ситуацию на трех перекрестках Петрозаводска

Автоинспекторы города возбудили административные дела по факту необеспечения нормативной видимости на перекрестках, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска регулярно контролируют состояние городских дорог.

Особое внимание уделяется видимости на перекрестках и пешеходных переходах.

По результатам проверки автоинспекторы возбудили 3 административных дела по факту необеспечения нормативной видимости в районе пересечения проезжих частей и дорожных знаков, проводится расследование.