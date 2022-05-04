Высокая заболеваемость ОРВИ зарегистрирована в ряде районов Карелии 

Заболеваемость ОРВИ в ряде районов Карелии намного превышает средние многонедельные значения, но общий уровень инфицирования в республике снижается.

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Превышение среднего многонедельного уровня отмечается на территориях 8 муниципальных образований. Например, в Лахденпохском районе — почти в 2 раза, Медвежьегорском — в 1,6 раза, в Пудожском — в 1,7 раза, в Сегежском — 1,5 раза.

Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась на 33,6%.