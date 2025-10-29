Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

В преддверии Дня народного единства Артур Парфенчиков вручил землякам высокие государственные награды.
Почетных званий, орденов, медалей и знаков отличия удостоены педагоги и врачи, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности, сельского хозяйства, представители других сфер и отраслей. Церемония награждения проходила в Зале Благородного Собрания Национального музея Карелии. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню народного единства.
Указом Президента Российской Федерации Ордена Почета удостоен Евгений Павлович Иешко — ученый, более полувека посвятивший себя научной деятельности в Карельском научном центре Российской академии наук.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены директор петрозаводской школы № 27 Людмила Ивановна Тихонова и педагог-организатор школы № 3 Петрозаводска, руководитель молодежного поискового клуба «Север» Любовь Владимировна Нифантьева. Оба педагога работают в системе образования уже более 50 лет.
Наградой Президента России — медалью ордена «Родительская слава» — отмечена многодетная семья Мельниковых из Петрозаводска. Супруги Роман Александрович и Ольга Михайловна воспитывают четверых детей.
Самой высокой республиканской награды — ордена «Сампо» — удостоен коллектив компании «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», благодаря которой в республике построено большое количество социально значимых объектов. Медалью «За заслуги перед Республикой Карелии» награжден коллектив Племсовхоза «Мегрега».
Орден «Сампо» также глава региона вручил заведующему кафедрой института филологии Петрозаводского государственного университета Владимиру Николаевичу Захарову. Доктор филологических наук, профессор остался работать в родном вузе после его окончания.
