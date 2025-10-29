РЕКЛАМА
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10

«Мы вышли не сражаться, а прятаться»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги игры с соперниками из Санкт-Петербурга

22:48

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Тропа к самой большой ели Фенноскандии около Петрозаводска закрывается

21:45

Врачи борются за жизнь пострадавшего в аварии девятилетнего ребенка

21:21

Водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП в Карелии

20:50

В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС на участках трасс

20:45

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

20:16

Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14

20:03

В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской

19:30

Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме

19:02

Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе

18:29

50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией

18:02

Фельдшеру в Карелии потребовалась помощь спасателей в транспортировке тяжелой пациентки

17:41

55-летний мужчина пропал в Заонежье

17:22

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10
Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии
Сегодня 22:43 Общество
В преддверии Дня народного единства Артур Парфенчиков вручил землякам высокие государственные награды.

фото: © Столица на Онего

Почетных званий, орденов, медалей и знаков отличия удостоены педагоги и врачи, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности, сельского хозяйства, представители других сфер и отраслей. Церемония награждения проходила в Зале Благородного Собрания Национального музея Карелии. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню народного единства.

Указом Президента Российской Федерации Ордена Почета удостоен Евгений Павлович Иешко — ученый, более полувека посвятивший себя научной деятельности в Карельском научном центре Российской академии наук.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены директор петрозаводской школы № 27 Людмила Ивановна Тихонова и педагог-организатор школы № 3 Петрозаводска, руководитель молодежного поискового клуба «Север» Любовь Владимировна Нифантьева. Оба педагога работают в системе образования уже более 50 лет.

Наградой Президента России — медалью ордена «Родительская слава» — отмечена многодетная семья Мельниковых из Петрозаводска. Супруги Роман Александрович и Ольга Михайловна воспитывают четверых детей.

Самой высокой республиканской награды — ордена «Сампо» — удостоен коллектив компании «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», благодаря которой в республике построено большое количество социально значимых объектов. Медалью «За заслуги перед Республикой Карелии» награжден коллектив Племсовхоза «Мегрега».

Орден «Сампо» также глава региона вручил заведующему кафедрой института филологии Петрозаводского государственного университета Владимиру Николаевичу Захарову. Доктор филологических наук, профессор остался работать в родном вузе после его окончания.


В преддверии одного из самых важных государственных праздников награды получили врачи и медсестры, деятели культуры и спорта, работники промышленности, сельского хозяйства, представители других сфер и отраслей.

Обсудить (0) в ленту
