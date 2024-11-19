«Высокие рога слились с ветками»: грациозного оленя заметили в Олонецком районе

Фотографией поделились местные жители в соцсети.

Оленя заметили в районе деревни Иммалицы Олонецкого района. Об этом сообщили в паблике Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район |.

«Вчера в районе деревни Иммалицы бегал олень. Объект был совсем рядом, через канаву, но к сожалению высокие рога слились с ветками. Летом в этом месте удалось сфотографировать троих лосей вместе, правда они не подпустили близко», — сообщили очевидцы.

Ранее известный краевед и путешественник рассказал об оленях и о том, как саамы боролись с бездетностью в Карелии.