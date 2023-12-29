Высокий мужчина пропал в Петрозаводске

Поисковики попросили мужчины,
В Петрозаводске 2 января пропал 33-летний Дмитрий Анатольевич К. Информация об этом появилась в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Как уточнили поисковики, рост мужчины — 199 см, из других примет — нормальное телосложени, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синие куртку и штаны, черные сапоги, черную шапку.
В поисковом отряде попросили звонить с информацией о пропавшем. Нужна помощь добровольцев.
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