Высокий мужчина пропал в Петрозаводске

Поисковики попросили мужчины,

В Петрозаводске 2 января пропал 33-летний Дмитрий Анатольевич К. Информация об этом появилась в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как уточнили поисковики, рост мужчины — 199 см, из других примет — нормальное телосложени, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синие куртку и штаны, черные сапоги, черную шапку.

В поисковом отряде попросили звонить с информацией о пропавшем. Нужна помощь добровольцев.