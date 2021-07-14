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Высотный дом «Онегин» с видом на озеро построят в Петрозаводске — смотрим, каким он будет

Новости. Общество
14:07, 15 Июля 2021
фото: © Баренц Групп

Компания «Баренц Групп» подготовила презентацию нового высотного дома «Онегин» на улице Державина. 

Почему «Онегин»? Не трудно догадаться, что Онегин — это название, созвучное с Онежским озером.

«Онегин» — это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами.

Новый дом будет располагаться https://onegin.barenz.group/#about на улице Державина всего в пяти минутах езды от набережной и центра Петрозаводска. В этом районе — развития социальная инфраструктура — рядом Державинский лицей, детские сады, поликлиника. И главное — шикарные виды на Онежское озеро.

«Онегин» — это особенный дом с видом на Онежское озеро:

Ваш район — это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

Ваш двор — это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

Ваш дом — это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.

Ваш подъезд — это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.



 Ваша квартира — это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

Квартиры в жилом доме «Онегин» имеют правильные планировки с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Подробнее о квартирах, инфраструктуре комплекса вы можете узнать на сайте onegin.barenz.group или в отделе продаж по телефону 331-331.

Презентацию жилого дома «Онегин» можно посмотреть здесь — https://vk.com/doc-39063541_596423780, в ней подробно рассказывается об инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных
сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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