Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания

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В конце января стало известно о том, что актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались на 21-м году совместной жизни. Таинство прошло 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. По словам Андрея Кончаловского, храм был выбран неслучайно.
"Этот собор – исключительное место", – сообщил он журналистам.
Столь знаменательное событие стало сенсацией для общественности и некоторых родственников супругов. Внебрачная дочь Андрея Кончаловского от актрисы Ирины Бразговки узнала о венчании благодаря Сети.
"Дни.ру" пишет, что режиссер и актриса на разных машинах подъехали вплотную к крыльцу. Опоздал лишь брат Кончаловского Никита Михалков. Он прибыл на место, когда церемония уже шла.
Интересно, что Юлия и Андрей расстались сразу после совершения таинства. Вначале собор покинула Высоцкая, на ходу накидывая куртку и прячась от камер, а затем ее муж, который недолго общался с гостями.
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