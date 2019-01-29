Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания

В конце января стало известно о том, что актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались на 21-м году совместной жизни. Таинство прошло 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. По словам Андрея Кончаловского, храм был выбран неслучайно.

"Этот собор – исключительное место", – сообщил он журналистам.

Столь знаменательное событие стало сенсацией для общественности и некоторых родственников супругов. Внебрачная дочь Андрея Кончаловского от актрисы Ирины Бразговки узнала о венчании благодаря Сети.

"Дни.ру" пишет, что режиссер и актриса на разных машинах подъехали вплотную к крыльцу. Опоздал лишь брат Кончаловского Никита Михалков. Он прибыл на место, когда церемония уже шла.

Интересно, что Юлия и Андрей расстались сразу после совершения таинства. Вначале собор покинула Высоцкая, на ходу накидывая куртку и прячась от камер, а затем ее муж, который недолго общался с гостями.