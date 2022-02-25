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Высшая школа экономики готова принять отчисленных из иностранных вузов российских студентов

Новости. Общество
08:47, 01 Марта 2022
фото: © Сергей Карпов / ТАСС

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее договорились о совместной работе по защите прав российских студентов, которых отчисляют из иностранных вузов.

Высшая школа экономики (ВШЭ) готова принять на обучение студентов, которых отчисляют из западных вузов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"ВШЭ готова принять на учебу исключенных из западных университетов российских студентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что россияне, столкнувшиеся с дискриминацией в западных университетах, могут обратиться в ситуационный центр ВШЭ, созданный по инициативе студентов вуза на прошлой неделе, написав на электронную почту help@hse.ru. "Процедуры зачисления в вуз и другие вопросы организации учебы будут отработаны в самое ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков договорились о совместной работе по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств в связи с ситуацией на Украине. Об этом омбудсмен сообщила в понедельник на своей странице в Instagram по итогам встречи с министром.

Москалькова также отметила, что на встрече с министром обсуждались вопросы обеспечения права на образование студентов, приехавших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Минобрнауки в оперативном режиме оказывает им всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах, отметила омбудсмен.

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Комментарии

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кир
2022-03-01 08:58:40
Ответ будет адекватный?
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