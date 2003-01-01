«Выставили клетки и выпустили наружу»: на Ключевой в Петрозаводске жестоко избавились от тропических попугайчиков

Неравнодушных горожан просят принять участие в поисках птиц.
На улице Сегежской в карельской столице неизвестные выбросили на улицу тропических попугайчиков-неразлучников, сообщила «Столице на Онего» горожанка Елена Гусева.
— Кто-то поставил клетки с птицами во дворе и выпустил их наружу, — рассказала она.
Одного из попугаев удалось спасти, а местонахождение второго по-прежнему остается неизвестным. Пичуга может в любой момент залететь на балкон жилой квартиры, говорится в объявлении, опубликованном нашей собеседницей в гуманитарной группе «Софи! Поиск бездомных животных, Петрозаводск».
Если вам удастся поймать беглеца, напишите Елене в личные сообщения ВКонтакте — от этого может зависеть жизнь пернатого.