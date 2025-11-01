Международная выставка кошек «Юбилейный кубок Карелии» открылась в Петрозаводске

Международная выставка кошек «Юбилейный кубок Карелии» проходит 2 и 3 ноября 2025 года в столице Карелии. «Столица на Онего» посетила мероприятие.
Организатором выступает клуб любителей кошек «AURA BEST». Посетители увидят лучших представителей различных пород, смогут напрямую пообщаться с заводчиками и получить консультации по содержанию и поведению животных.
Кроме породистых кошек на выставке были и обычные, из первого общественного приюта. Их можно было взять к себе бесплатно.
Также, кроме оценок экспертов, было и голосование среди обычных людей. Каждый гость выставки мог отдать свой голос наиболее понравившемуся зверю.
Мероприятие пройдет в торговом центре «КЕЙ» на Красноармейской, 25 с 10:00 до 19:00.
Подробнее в нашем фоторепортаже.