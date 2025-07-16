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Выставка петербургских художников откроется в Петрозаводске

Новости. Культура
18:00, 28 Июля 2025
фото: © Анна Терещенкова / VK

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Петербургские художники Анна Терещенкова и Олег Тихомиров представят в Петрозаводске свои работы.

Анна Терещенкова и Олег Тихомиров — это чета известных петербургских художников. Выставка их работ откроется 31 июля в Городском выставочном зале (0+).

Объединённые не только семейными узами, но и профессиональными творческими интересами художники познакомят со своими произведениями в технике акварельной живописи. Анна — с серией своих автопортретов и портретов.

— В жанре автопортрета заложен некий внутренний конфликт. С одной стороны, автор презентует себя, следуя привычной для портрета склонности к «похожести», желанию максимально точно показать себя, свои черты, раскрыть характер. С другой стороны — это шанс не быть скованным желанием понравиться «портретируемому», заказчику портрета, а пуститься в творческий эксперимент, раскрепоститься. А также возможность поиграть в разные образы, примерить на себя чужие маски, найти неожиданный ракурс. Когда ты — вроде и не ты, а лишь повод к работе с цветом, поиску пластического языка, высвобождение эмоции, — говорит Анна Терещенкова.

Олег Тихомиров привезет в Петрозаводск цикл пленэрных пейзажей, выполненных им во время поездок по Италии.

— Италия — не только страна-музей, насыщенная памятниками искусства. Свернув с оживленной трассы, ты оказываешься в царстве зеленых холмов, полей, перелесков, гигантских пиний и тонких кипарисов, крошечных средневековых городков, старинных ферм, оливковых рощ и виноградников. И в этом мире царит абсолютная гармония природного и человеческого, созданная благодаря взаимной любви человека и природы, всё сомасштабно человеку, — говорит художник.

Выставка откроется 31 июля в 16:00. Работать экспозиция будет до 30 августа.

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