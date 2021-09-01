Выставка, посвященная самому известному памятнику Петрозаводска, открывается в Национальном музее

В Национальном музее Республики Карелия откроется выставка «Петрозаводский Петр I. Памятник с биографией», сообщили в правительстве региона.

9 сентября в 16.00 в конференц-зале Национального музея Республики Карелия состоится открытие выставки «Петрозаводский Петр I. Памятник с биографией», посвященной самому популярному символу города Петрозаводска — памятнику императору Петру Великому.

Выставка предвосхищает грядущий 350-летний юбилей преобразователя России, который будет отмечаться в 2022 году. В свое время сама идея создания памятника Петру в Петрозаводске была приурочена к его 200-летию, широко отмечавшемуся в 1872 г. Памятник торжественно заложили 30 мая 1872 г. в центре Круглой площади, которую стали именовать Петровской. Само открытие монумента состоялось год спустя — 29 июня 1873 г. Для Национального музея эта дата тем значимее, что одновременно с открытием памятника был открыт для публики и сам музей, основанный в 1871 году.

В год 150-летия музея для горожан и гостей Петрозаводска и подготовлена выставка о памятнике Петру Великому. В ее основе — фотоматериалы, рассказывающие об истории создания памятника, его инициаторе губернаторе Г. Г. Григорьеве, авторах — скульпторе И. Н. Шредере, архитекторе И. А. Монигетти. Посетители выставки познакомятся со всеми сохранившимися фотоизображениями памятника Петру I, как хорошо знакомыми краеведческой среде города, так и ранее неизвестными.

Выставка расскажет о сносе памятника в 1918 г., о его злоключениях в первые годы Советской власти и дальнейшем восстановлении. Старшее поколение жителей Петрозаводска помнит сквер перед Заводской церковью, где находился памятник. Третьим местом его обитания с 1978 г. служит сквер на Онежской набережной. Вот уже 43 года памятник Петру Великому первый встречает гостей города у его «водных» ворот, прочно заняв это место в сознании горожан.

Выставка будет работать до 28 ноября.