890x80
Реклама
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
Сегодня 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Выставка, посвященная самому известному памятнику Петрозаводска, открывается в Национальном музее

Новости. Культура
17:40, 03 Сентября 2021
фото: © Национальный музей Республики Карелия

Новости партнеров

В Национальном музее Республики Карелия откроется выставка «Петрозаводский Петр I. Памятник с биографией», сообщили в правительстве региона.

9 сентября в 16.00 в конференц-зале Национального музея Республики Карелия состоится открытие выставки «Петрозаводский Петр I. Памятник с биографией», посвященной самому популярному символу города Петрозаводска — памятнику императору Петру Великому.

Выставка предвосхищает грядущий 350-летний юбилей преобразователя России, который будет отмечаться в 2022 году. В свое время сама идея создания памятника Петру в Петрозаводске была приурочена к его 200-летию, широко отмечавшемуся в 1872 г. Памятник торжественно заложили 30 мая 1872 г. в центре Круглой площади, которую стали именовать Петровской. Само открытие монумента состоялось год спустя — 29 июня 1873 г. Для Национального музея эта дата тем значимее, что одновременно с открытием памятника был открыт для публики и сам музей, основанный в 1871 году.

В год 150-летия музея для горожан и гостей Петрозаводска и подготовлена выставка о памятнике Петру Великому. В ее основе — фотоматериалы, рассказывающие об истории создания памятника, его инициаторе губернаторе Г. Г. Григорьеве, авторах — скульпторе И. Н. Шредере, архитекторе И. А. Монигетти. Посетители выставки познакомятся со всеми сохранившимися фотоизображениями памятника Петру I, как хорошо знакомыми краеведческой среде города, так и ранее неизвестными.

Выставка расскажет о сносе памятника в 1918 г., о его злоключениях в первые годы Советской власти и дальнейшем восстановлении. Старшее поколение жителей Петрозаводска помнит сквер перед Заводской церковью, где находился памятник. Третьим местом его обитания с 1978 г. служит сквер на Онежской набережной. Вот уже 43 года памятник Петру Великому первый встречает гостей города у его «водных» ворот, прочно заняв это место в сознании горожан.

Выставка будет работать до 28 ноября.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ
27.08.2021, 09:14
Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 3
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 3
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»