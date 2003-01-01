Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

Акцию проводит Первый Петрозаводский общественный приют.

В субботу, 18 октября, в торговом центре «Лотос Плаза» проводится благотворительная акция по пристройству кошек из приюта. (0+) Все кошки готовы к переезду в новые семьи. Подопечные приюта здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку. По словам организаторов, кошки ручные и ласковые.



— На выставку приехали 31 кошка, из них пять котят. Выставки, как правило, проходят волнами — четыре уехало в семью, пройдёт минут 15-20, пойдёт вторая волна. Мы надеемся, что до конца выставки пристроится остальная часть усатых и полосатых! — рассказала волонтёр Первого петрозаводского общественного приюта Ирина Белова.

— У меня уже есть одна кошка, тоже с тяжелой судьбой, сиротинка. И решили взять в пару, чтобы было и нашей было нескучно, и у него семья появилась. Это котик, 5 месяцев, его нашли в подвале. Очень глаза заворожили, поэтому выбрали его! — поделилась петрозаводчанка Лариса, которая сегодня приютила котёнка.

Куратор Алиса привезла на выставку своих подопечных. Одна из них Ариэль:

Судьба у неё грустная, была когда-то домашней кошкой. Кто-то решил от неё избавиться, выкинув на улицу. Больше трёх месяцев ходила по району от одного дома к другому. Никто не брал, все проходили мимо, хотя она бегала за всеми. И кто-то из «доброжелателей» решил её просто отвезти в другой район на автобусную остановку. Там её заметила моя знакомая и принесла ко мне. Так она оказалась у меня! Тряслась вся, людей боялась первое время, но сейчас отъелась, похорошела и готова уехать в новый дом, где её никто никогда не предаст больше.

- Это у нас три сестрички, взятые из большого котосемейства. Кошки жили не в самой благополучной семье, частенько отсутствовал корм у кошек, неухожены были, брошены, нестерилизованы. Полтора-два года назад мы стерилизовали всех взрослых животных, малышей пристроили, и теперь пришла очередь для взрослых животных. Теперь они у нас чипированы, привиты и готовы поехать в семью. Воспитанные девочки, красавицы, умницы! - рассказала о своих подопечных Людмила Морозова, куратор, руководитель мини-приюта "Добрые сердца".

Тем, кто захочет взять питомца домой, необходимо иметь при себе паспорт и переноску для безопасной транспортировки животного. Чтобы помочь приюту, можно принести с собой корм, лекарства, игрушки, поводки, рис, ветошь и другие вещи для собак и кошек. Мероприятие продлится до 17:00 на нулевом этаже второй очереди ТЦ.

Большой ФОТОРЕПОРТАЖ нашего корреспондента Людмилы Корвяковой смотрите по ссылке.