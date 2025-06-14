Юбилейная выставка собак прошла в Петрозаводске

В рамках мероприятия впервые в столице Карелии прошла выставка одной популярной породы.

В минувшие выходные, 21 и 22 июня, в Петрозаводске состоялись «Летние встречи» — так называли сразу несколько выставок собак, организуемых клубом «Антарес».

Выставка 21 июня оказалась не простой, а юбилейной — тридцатой. И весьма представительной.

В течение двух дней три именитых эксперта оценивали терьеров, мастифов, бульдогов, пуделей, овчарок и представителей множества других пород, которые боролись в рангах САС- ЧФ и САС-Чемпион РКФ

Кроме того, отдельно от основной программы состоялась, впервые в столице Карелии, монопородная выставка мопсов.

Разумеется, на выставке определили победителей. Но, в конечном счёте, все хвостатые друзья человека были лучшими и невероятно милыми. О том, как проходило мероприятие, смотрите фоторепортаж Людмилы Корвяковой специально для «Столицы на Онего».