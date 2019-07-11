Выставка "Вселенная "Калевала": смотреть, играть, творить

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Лето, отпуск, свободное время, культурный досуг! Хотите совместить приятное с полезным?
Выставка "Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия не только познакомит Вас с памятником мировой культуры - эпосом "Калевала" в произведениях известных художников, но и позволит увлекательно провести время!
Выставка представляет "золотой" фонд музейного собрания, предметы "Калевальской" коллекции музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусств, художественные объекты карельских, российских и зарубежных авторов.
Чем заняться?
- сыграть партию в шашки - невеста Похьёлы против Кантелиста или старуха Лоухи против Вяйнямейнена, кто кого?
- собрать три гигантских пазла по мотивам произведений Тамары Юфа и Мюда Мечева
- покрутить "Мельницу счастья" и получить полезный совет
- нарисовать героев Калевалы на песке
- собрать калевальские сюжеты из расписных камней
- поставить штампики на память, созданные по мотивам произведений известных художников
- сделать селфи с "кантеле", "кружкой пива" или "рыбкой" и поделиться с друзьями в социальных сетях, используя хэштеги #музей_изо_рк #вселеннаякалевала
- написать о полученных впечатлениях в книге отзывов
- купить себе и близким в подарок стильные калевальские сувениры - футболки, открытки, книги, закладки, косметички, брелоки, бликеры, постеры!
Совершите удивительное путешествие в глубинные просторы Вселенной под названием "Калевала"!
В выходные музей открыт с 10.00 до 18.00, касса до 17.30
Запись на экскурсии по тел 78-37-13
Адрес музея: проспект Карла Маркса, 8
Сайт: artmuseum.karelia.ru.
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