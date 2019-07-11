Подписаться
Новости. Культура
14:19, 11 Июля 2019

Выставка "Вселенная "Калевала": смотреть, играть, творить

Загрузка...

Лето, отпуск, свободное время, культурный досуг! Хотите совместить приятное с полезным?

Выставка "Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия не только познакомит Вас с памятником мировой культуры - эпосом "Калевала" в произведениях известных художников, но и позволит увлекательно провести время!

Выставка представляет "золотой" фонд музейного собрания, предметы "Калевальской" коллекции музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусств, художественные объекты карельских, российских и зарубежных авторов.

Чем заняться?

- сыграть партию в шашки - невеста Похьёлы против Кантелиста или старуха Лоухи против Вяйнямейнена, кто кого?

- собрать три гигантских пазла по мотивам произведений Тамары Юфа и Мюда Мечева

- покрутить "Мельницу счастья" и получить полезный совет

- нарисовать героев Калевалы на песке

- собрать калевальские сюжеты из расписных камней

- поставить штампики на память, созданные по мотивам произведений известных художников

- сделать селфи с "кантеле", "кружкой пива" или "рыбкой" и поделиться с друзьями в социальных сетях, используя хэштеги #музей_изо_рк #вселеннаякалевала

- написать о полученных впечатлениях в книге отзывов

- купить себе и близким в подарок стильные калевальские сувениры - футболки, открытки, книги, закладки, косметички, брелоки, бликеры, постеры!

Совершите удивительное путешествие в глубинные просторы Вселенной под названием "Калевала"!

В выходные музей открыт с 10.00 до 18.00, касса до 17.30

 Запись на экскурсии по тел 78-37-13

 Адрес музея: проспект Карла Маркса, 8

Сайт: artmuseum.karelia.ru.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

Сегодня 14:27
Политкухня
Не интригует и не торгуется 1
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства. 
Жители карельской деревни отказываются умирать 2
Сегодня 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»