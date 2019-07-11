Выставка "Вселенная "Калевала": смотреть, играть, творить

Лето, отпуск, свободное время, культурный досуг! Хотите совместить приятное с полезным?

Выставка "Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия не только познакомит Вас с памятником мировой культуры - эпосом "Калевала" в произведениях известных художников, но и позволит увлекательно провести время!

Выставка представляет "золотой" фонд музейного собрания, предметы "Калевальской" коллекции музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусств, художественные объекты карельских, российских и зарубежных авторов.

Чем заняться?

- сыграть партию в шашки - невеста Похьёлы против Кантелиста или старуха Лоухи против Вяйнямейнена, кто кого?

- собрать три гигантских пазла по мотивам произведений Тамары Юфа и Мюда Мечева

- покрутить "Мельницу счастья" и получить полезный совет

- нарисовать героев Калевалы на песке

- собрать калевальские сюжеты из расписных камней

- поставить штампики на память, созданные по мотивам произведений известных художников

- сделать селфи с "кантеле", "кружкой пива" или "рыбкой" и поделиться с друзьями в социальных сетях, используя хэштеги #музей_изо_рк #вселеннаякалевала

- написать о полученных впечатлениях в книге отзывов

- купить себе и близким в подарок стильные калевальские сувениры - футболки, открытки, книги, закладки, косметички, брелоки, бликеры, постеры!

Совершите удивительное путешествие в глубинные просторы Вселенной под названием "Калевала"!

В выходные музей открыт с 10.00 до 18.00, касса до 17.30

Запись на экскурсии по тел 78-37-13

Адрес музея: проспект Карла Маркса, 8

Сайт: artmuseum.karelia.ru.

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