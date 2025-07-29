Выставка животных в Петрозаводске работала с серьезными нарушениями

Организаторы не соблюдали ветеринарные правила содержания зверей и подвергли опасности как обитателей зоопарка, так и посетителей.

Россельхознадзор проверил передвижную выставку животных, которую организовала дагестанская компания «Животный мир» в Петрозаводске. О результатах проверки рассказали в ведомстве.

На выставке показывали кроликов, морских свинок, дикобраза, шиншилл и других зверей.

Проверка выявила серьезные нарушения. У организаторов не было лицензии на работу зоопарка, животным не обеспечили постоянный доступ к воде и укрытиям. Также не установили защитные барьеры между зверями и посетителями, что создавало опасность для людей.

Сейчас решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.