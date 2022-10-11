Выставку фотографий, созданных без камеры, покажут в Петрозаводске

Анна Кондюкова – художник-декоратор, фотохудожник, окончила курс Юрия Притиска в Нью-Йоркском институте фотографии.



Занимается исследованием аналоговых процессов печати фотографий начала XIX века. В своих экспериментах она использует бессеребряный способ получения фотоизображений – цианотипию.



Изображения получают с помощью светописи и небольшого набора фотохимии, не применяя камеру.



В результате получаются работы с характерными ярко-синими оттенками в полутонах и тенях.

Вход на выставку свободный.