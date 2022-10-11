Выставку фотографий, созданных без камеры, покажут в Петрозаводске

Анна Кондюкова – художник-декоратор, фотохудожник, окончила курс Юрия Притиска в Нью-Йоркском институте фотографии.
Занимается исследованием аналоговых процессов печати фотографий начала XIX века. В своих экспериментах она использует бессеребряный способ получения фотоизображений – цианотипию.
Изображения получают с помощью светописи и небольшого набора фотохимии, не применяя камеру.
В результате получаются работы с характерными ярко-синими оттенками в полутонах и тенях.
Вход на выставку свободный.
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