Выставку ушедшей из жизни художницы Марии Начиновой открыли в Музыкальном театре

Работы можно увидеть в зеркальном фойе Музыкального театра Карелии.
Выставку работ Марии Начиновой «Кувырок ангела» из Национальной библиотеки Карелии перевезли в Музыкальный театр, где она будет работать до 20 сентября.
Мария Начинова работала дизайнером в Музыкальном театре Карелии с 2009 по 2016 год, создавая открытки, афиши, флайеры и буклеты театра. Сегодня эти работы и другие ее творческие проекты из личных коллекций и архивов можно увидеть на выставке.
Художницы уже нет с нами, но ее мир и ее творчество продолжают жить и говорить со зрителями.
Выставка расположена в зеркальном фойе театра.