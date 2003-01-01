Выставку о городе воинской славы Петрозаводске открыли на ВДНХ

В Москве на ВДНХ открылась выставка «Петрозаводск — Город воинской славы. Стойкий. Несломленный. Живой».
Она будет работать до 12 октября. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.
Экспозиция посвящена трем важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Карелии от захватчиков и 10-летию присвоения Петрозаводску звания «Город воинской славы». Выставка стала частью нового проекта «Города воинской славы России».
Как рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова, идея проекта появилась летом после успешной уличной выставки на эту же тему. Теперь на ВДНХ планируют рассказать обо всех 47 городах воинской славы.
После закрытия в Москве выставку привезут в Петрозаводск, где ее смогут увидеть жители города.