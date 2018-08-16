Выставленная на продажу водонапорная башня в Петрозаводске подешевела на полмиллиона

Владелец водонапорной башни объекта не смог ее продать по изначально задуманной стоимости и снизил цену продажи на полмиллиона рублей.

Как сообщает владелец, башня находится в хорошем состоянии и может использоваться "под студию, мастерскую, услуги, дом и др".

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