13:26, 16 Августа 2018
Выставленная на продажу водонапорная башня в Петрозаводске подешевела на полмиллиона
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Владелец водонапорной башни объекта не смог ее продать по изначально задуманной стоимости и снизил цену продажи на полмиллиона рублей.
Как сообщает владелец, башня находится в хорошем состоянии и может использоваться "под студию, мастерскую, услуги, дом и др".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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