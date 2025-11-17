Выступающие со стендапом многодетные мамы готовят программу ко Дню матери

30 ноября в Петрозаводске пройдет благотворительный концерт, посвященный Дню матери. Со своими смешными и не придуманными историями выступят многомамы.

Так они себя называют. Все участницы стендап-концерта имеют трех и более детей. «Столица» рассказывала о проекте, который пользуется популярностью не только в Карелии. Его участницы уже выезжали в Петербург и столицу России. Создатели проекта - Лена Шамкина и Наталья Фирсова.

Сейчас они готовят программу ко Дню матери. В свой праздник многодетные мамы готовы выйти на сцену и шутить о себе и своих семьях. Это истории, которые не придуманы, а взяты из жизни.

— После каждого своего выступления я возвращаюсь домой, снимаю концертный костюм и превращаюсь … в обычную женщину. Я встаю к плите, вешаю белье, которое ждёт меня в машинке с утра, ору на детей не из-за двоек, а из-за того, что не хватает соображения скрыть их или исправить… Когда я выступаю, все эти бытовые мелочи превращаются в тексты и в смех, и я счастлива слышать его, счастлива сказать, что ты не одна, ты ок, и все с тобой ок, и ты справляешься, — рассказала одна из участниц концерта Ирина Масленникова.

В программе сольный стендап-концерт Ирины Масленниковой и Кристины Панчишной, также выступления основной команды ШОУ-стендап от многомам, праздничный концерт от артистов нашего города, благотворительная беспроигрышная лотерея с ценными призами, фуршет и фотосъемка. Вся прибыль будет направлена в Благотворительный фонд имени Арины Тубис.

Концерт пройдет 30 ноября в 17:00 в концертном зале ТРЦ «Тетрис».