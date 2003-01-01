«Вытек глаз и ранена голова»: в Повенце неизвестные жестоко избили бездомную собаку

Искалеченного пса привезли на лечение в Петрозаводск.

В посёлке Повенце Медвежьегорского района неизвестные жестоко избили бездомного пса по кличке Биг, сообщила «Столице на Онего» директор петрозаводского приюта для животных «Дорога Домой» Анна Актанко.

— У него вытек глаз, ранена голова. Неравнодушные люди связались со мной и оперативно привезли собаку в город на лечение, — рассказала она.

По предварительным данным, животное покалечили дети, однако никто из местных жителей не решился подать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в МВД Карелии отказали в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, выбросившего котёнка с балкона пятого этажа в Петрозаводске. Причиной стало отсутствие результатов экспертизы трупа животного, проведение которой затянулось более чем на полтора месяца.