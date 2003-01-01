Вытесняя людей: «Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге

Компания «Яндекс» начала предоставлять услуги роботизированной доставки в Санкт-Петербурге. Первые самокаты-доставщики уже вышли на улицы Приморского района.

Forbes со ссылкой на пресс-службу компании сообщает, что новый способ доставки заказов с «Яндекс Лавки» доступен пользователям приложения сервиса. В настоящее время роботы работают в районе набережной реки Каменки. С 1 декабря их география расширится еще на четыре точки в Приморском районе.

Проект реализуется при поддержке администрации Санкт-Петербурга. В «Яндексе» отметили, что в будущем роботизированная доставка станет доступна и в других районах города.

