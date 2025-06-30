Вывески в России теперь будут только на русском языке

Госдума приняла закон о защите русского языка.

Отдельные его положения уже вступили в силу, другие заработают в сроки, определённые в нём, сообщил в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера Госдумы, закон о защите русского языка — важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности.

«С 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России; в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений; строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы», — уточнил Володин.

Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. В Госдуме посоветовали уже сейчас приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний.

«Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жёстко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере», — отметил спикер Госдумы.

Все, кто приезжает в Россию и открывает бизнес, должны уважать русский язык и культуру страны. Это касается и местных предпринимателей, считает Володин. «Если ранее это было призывом и предложением, — которые кто-то слышал, а кто-то нет, — то после принятия федерального закона стало обязанностью», — подытожил он.