«Вывезите эти черные горы»: житель Петрозаводска обратился к мэрии (ВИДЕО)

Петрозаводчанин назвал позорищем неубранный снег на городской улице.
Эмоциональное обращение петрозаводчанина к городским властям было опубликовано в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Судя по видео, речь идет о больших сугробах, почерневших от скопившейся на них грязи, в районе Ключевая карельской столицы.
«Улица Петрова, грязь неимоверная, вдоль всей улицы. Обращение к мэрии: вывезите эти черные горы! Позорище!», — воззвал к властям города автор видео.
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