«Вывезли и бросили умирать»: в Лахденпохском районе семеро щенков замерзают под бетонными плитами

Неравнодушных жителей Карелии просят помочь спасти брошенных на погибель щенков.

В лесу в Лахденпохском районе волонтёры обнаружили семерых щенков, оставленных умирать под бетонными плитами, сообщают в «Группе помощи четвероногим сиротам «Дай лапу».

— Их вывезли и бросили умирать! Впереди холодные ночи! Совершенно случайно найдены грибниками. Умоляем, помогите найти дом малышам, — пишут там.

Как рассказали «Столице на Онего» сортавальские зоозащитники, сейчас у них нет возможности забрать щенков с улицы, поскольку содержание в ветклинике стоит довольно дорого.

— 600 рублей в сутки, мы это не потянем. Между тем в Лахденпохье всё глухо, люди никак не реагируют на посты, — объяснили активисты.

Также нам стало известно, что недавно в лесополосе района были найдены ещё около 15 щенков, которым грозит смерть от голода и холода. Сейчас детёнышей подкармливают неравнодушные местные жители, однако этого недостаточно — ни один приют не готов взять к себе такое количество животных.

— Там у них, получается, две собаки. Одна ручная, родила щенков. Вторая дикая, сама прячется, и дети вместе с ней, — отметили собеседники агентства.

По всем вопросам, касающимся пристройства малышей, звоните по телефону: +79210174904.