Вывозить снег с улиц Петрозаводска больше некуда - полигоны переполнены

Полигоны для складирования снега, убранного с улиц Петрозаводска, почти исчерпали свой ресурс.

Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

«Возможности полигона практически себя исчерпали. Сейчас ищем площадки, где с учетом требований природоохранного законодательства можно разместить такой объем снежных масс», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

Он признал, что у горожан есть основания жаловаться на уборку снега.

«Понимая необходимость принятия околочрезвычайных мер, решением КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) выделены дополнительные средства на вывоз порядка 60 тысяч тонн снега. Эта работа началась в ночь с понедельника на вторник и будет продолжаться», — добавил глава города.