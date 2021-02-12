Выздоравливающих после коронавируса в Карелии больше, чем новых случаев заражения

Число выздоровевших после коронавируса в Карелии выросло и превысило количество заболевших.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в Карелии коронавирусом заболело 168 человек - на 2 пациента меньше, чем днем ранее. При этом суточное количество выздоровевших выросло с 209 до 220.

Общее число случаев коронавирусной инфекции, выявленных с начала пандемии в Карелии достигло 38,7 тыс. За это время выздоровели более 34 тыс. панциентов, 268 умерли.

Остальные находятся в стационарах или на самокарантине.