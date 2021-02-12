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Выздоравливающих после коронавируса в Карелии больше, чем новых случаев заражения

Новости. Общество
09:28, 13 Февраля 2021
фото: © Илья Тимин
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Число выздоровевших после коронавируса  в Карелии выросло и превысило количество заболевших.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в Карелии коронавирусом заболело 168 человек - на 2 пациента меньше, чем днем ранее. При этом суточное количество выздоровевших выросло с 209 до 220.

Общее число случаев коронавирусной инфекции, выявленных с начала пандемии в Карелии достигло 38,7 тыс. За это время выздоровели более 34 тыс. панциентов, 268 умерли.

Остальные находятся в стационарах или на самокарантине.

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