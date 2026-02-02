Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации

Состояние 7-летнего ребёнка из Карелии, чьи родители погибли в ДТП 30 января у Лодейного Поля, стабилизировалось.
Мальчик переведён из реанимации в травмотологическое отделение Детской клинической больницы Ленинградской области, его жизни ничего не угрожает, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
По информации Охлопкова, мальчик активен, не лихорадит и питается самостоятельно.
Ему не требуется оперативное вмешательство.
Власти благодарят медиков Ленобласти за оперативную помощь и профессиональный уход.
Авария унесла жизни родителей мальчика.
Однако, по обнадёживающей информации, ребёнок не останется один.
Его навещают друзья семьи, а оформлением опекунства планирует заняться близкий родственник.
Напомним, cмертельное ДТП произошло в Олонецком районе Карелии.