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Новости. Экономика
12:01, 01 Февраля 2019

Вызов нарколога - это доступно

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В лечении алкогольной или наркотической зависимости важное место занимает психологический аспект.

Вызов нарколога на дом и оказание необходимой помощи имеет как положительные, так и негативные нюансы. С одной стороны, пациенту морально легче находиться в родных стенах и в кругу семьи. Кроме этого, визит врача имеет анонимный характер, что гарантирует конфиденциальность в таком щекотливом вопросе. Однако такое обследование и лечение ограничено невозможностью проведения полноценной диагностики, которую может предоставить наркологическая клиника.

Когда следует вызывать нарколога?

Обычно вызов нарколога в Москве осуществляется в особо тяжелых ситуациях, когда состояние больного усугубляется ломкой или похмельем. Врачу-наркологу необходимо вывести больного из данного состояния и по возможности провести кодирование от пагубной привычки. А для полного отказа от зависимости необходимо провести реабилитацию, которую предлагают исключительно в специализированных медицинских учреждениях – наркологических клиниках.

Вызов нарколога на дом обеспечивает проведение детоксикации организма, которая способствует выведению токсинов и других продуктов распада вредных веществ. Эти манипуляции необходимы, если у больного наблюдается:

  • похмельный синдром;

  • абстинентный синдром;

  • запойное состояние;

  • психо-эмоциональные расстройства вплоть до белой горячки;

  • тремор, приступы судороги;

  • бессонница;

  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

  • резкое ухудшение физического состояния.

В случае сильного абстинентного синдрома потребуется госпитализация и лечение на стационаре в наркологической клинике. После очищения организма врач-нарколог назначит витаминные и успокоительные средства. Таким образом проводится терапия восстановления. При этом немаловажную роль занимает участие в процессе родных больного и благоприятная психологическая атмосфера в домашних условиях.

Преимущества наркологической клиники трезвый взгляд

Наша наркологическая клиника предоставляет качественные медицинские услуги по избавлению от алкоголизма и наркомании. Реабилитация и лечение пациентов проводится в уютной обстановке и дружелюбной атмосфере. Здесь обеспечена полная безопасность, поскольку клиника находится под круглосуточным наблюдением и охраной.

Каждому пациенту предоставляется полный комплекс услуг, которые помогают справиться с недугом. Наши медики способны предоставить квалифицированный уход и решить медицинские и психологические проблемы больного. Кроме этого, разрабатывается индивидуальный курс терапии для каждого клиента с учетом состояния здоровья, динамики выздоровления и личных запросов.

Во избежание возникновения побочных эффектов в нашей наркологической клинике используются исключительно оригинальные медикаменты, в состав которых входят качественные компоненты отличающиеся надежностью и эффективностью. За счет симбиоза таких лекарств и физиотерапевтического комплекса значительно повышается вероятность полного выздоровления, и снижаются сроки лечения и реабилитационного периода.

Медицинский персонал клиники состоит из профессиональных специалистов с богатым опытом работы. У нас полностью укомплектован штат сотрудников, которые нужны для эффективного лечения алко- и наркозависимых. В своей работе они используют инновационные и передовые методы, которые научно обоснованы ведущими специалистами в своей области.

Наркологическая клиника гарантирует полную анонимность. У нас уделяется особенное внимание сохранению личных данных и полной конфиденциальности. У пациента есть возможность использовать любое имя и отказаться от предоставления каких-либо документов.

Мы делаем все, что зависит от профессионалов. Однако не стоит забывать о том, что реально добиться избавления от любой зависимости можно только тогда, когда этого хочет сам больной. В такой трудный момент жизни необходимо, чтобы родные окружили вниманием и заботой своего близкого человека и оказали всестороннюю поддержку.

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