Вызов принят: 34-летнюю петрозаводчанку преобразили стилисты программы «Модный приговор»

Петрозаводчанка Юлия Коппель приняла участие в программе «Модный приговор».

В шоу на федеральном канале приняла участие 34-летния Юлия Коппель из Петрозаводска. Девушка стала героиней программы «Модный приговор» — телепередачи о моде и стиле.

Петрозаводчанка Юлия Коппель разведена, воспитывает трёх девочек и много работает.



Как написали 3 декабря в паблике модного шоу, на программу героиня пришла за чувством, о котором позабыла напрочь, — за счастьем. Её подруга и тётя обеспокоены состоянием Юлии, ведь помнят её совершенно другой: с горящими глазами, на каблуках и в платьях. И главное — с улыбкой на лице. Сейчас всего этого нет. Каблуки сменились кроссовками, а платья — спортивными брюками и толстовками.



Виной всему бывший супруг, который проживает с героиней в их общей квартире и отбивает попытки наряжаться своими издёвками и упрёками. У Юлии нет желания порадовать себя, но есть мечта — построить счастливую жизнь, отметили в сети.



«Героиня бросает себе вызов стать смелее, лучше и красивее!» — написали организаторы программы и опубликовали фото работы стилистов с героиней.

Смотрите преображение петрозаводчанки от стилистов «Модного приговора»!