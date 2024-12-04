здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Директор управляющих компаний в Петрозаводске вывел на свои счета более 5,4 млн рублей под видом хозяйственных нужд
Сегодня 14:15

Вызов принят: 34-летнюю петрозаводчанку преобразили стилисты программы «Модный приговор»

Новости. Общество
23:26, 05 Декабря 2024
фото: © Модный приговор / ВК

Новости партнеров

Петрозаводчанка Юлия Коппель приняла участие в программе «Модный приговор».

В шоу на федеральном канале приняла участие 34-летния Юлия Коппель из Петрозаводска. Девушка стала героиней программы «Модный приговор» — телепередачи о моде и стиле.

Петрозаводчанка Юлия Коппель разведена, воспитывает трёх девочек и много работает.

Как написали 3 декабря в паблике модного шоу, на программу  героиня пришла за чувством, о котором позабыла напрочь, — за счастьем. Её подруга и тётя обеспокоены состоянием Юлии, ведь помнят её совершенно другой: с горящими глазами, на каблуках и в платьях. И главное — с улыбкой на лице. Сейчас всего этого нет. Каблуки сменились кроссовками, а платья — спортивными брюками и толстовками.

Виной всему бывший супруг, который проживает с героиней в их общей квартире и отбивает попытки наряжаться своими издёвками и упрёками. У Юлии нет желания порадовать себя, но есть мечта — построить счастливую жизнь, отметили в сети.

«Героиня бросает себе вызов стать смелее, лучше и красивее!» — написали организаторы программы и опубликовали фото работы стилистов с героиней.

Смотрите преображение петрозаводчанки от стилистов «Модного приговора»!

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
28.11.2024, 18:10
Гражданина Таджикистана, задержавшегося в Карелии дольше положенного, оштрафуют и выдворят из страны

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.