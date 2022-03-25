Вызванный санкциями дефицит офисной бумаги в апреле исчезнет, считают власти Карелии

Офисная бумага, пропавшая из магазинов из-за прекращения поставок импортных химикатов, скоро вернется на полки.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев, отвечая в онлайн-режиме на вопросы жителей республики.

По его словам, дефицит возник из-за прекращения поставок отбеливающих химикатов, но им уже найдена замена.

«Наши технологи этот вопрос уже решили, найдены замены на территории Российской Федерации. По бумаге, как и по другим позициям ситуация стабилизируется. Мы, я думаю, увидим, что в апреле пойдут на спад эти вопросы, связанные с отутствием в каком-то моменте времени продукции на полках», — заверил министр.