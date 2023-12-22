«Взбитые сливки на зимнем холсте», — фотограф из Карелии запечатлел Онего с необычного ракурса

Красивое фото Онежского озера опубликовал Илья Тимин.
Известный карельский фотограф Илья Тимин выложил на своей странице в соцсети фотографию Онежского озера с необычного ракурса.
«Взбитые сливки на зимнем холсте Онежского озера», — прокомментировал автор свое фото.
Ранее Илья Тимин на льду Онежского озера показал, как отметить поворот сезонов, если времена Йоля позади.
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