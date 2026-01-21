Взял деньги на Mercedes, потратил на бизнес: в Карелии вынесен приговор мошеннику

Житель Карелии отправится в тюрьму за мошенничество с деньгами знакомой.
Петрозаводский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. 27-летний обвиняемый ранее судим не был.
В 2024 году он договорился со своей знакомой — жительницей Петрозаводска — о приобретении для нее автомобиля марки «Mercedes» и доставке его из Санкт-Петербурга, а затем из-за границы. При этом намерений исполнять обязательства у него не было.
— Женщина в течение трех месяцев шестнадцатью банковскими операциями перевела ему почти 2,5 млн рублей. Полученные деньги он потратил на свой убыточный бизнес, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того мужчина должен будет возмсестить ущерб.
Приговор суда в законную силу не вступил.