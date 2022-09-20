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«Взяток не брал»: адвокаты выступили в суде в защиту экс-министра транспорта Карелии Кайдалова

Новости. Общество
16:15, 08 Октября 2022
фото: © Анастасия Осипова

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Адвокаты бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова заявили в ходе прений, что экс-министр не брал взяток.

Защита Алексея Кайдалова в процессе судебных прений предоставила аргументы, которые, по их оценке, ставят под вопрос факт передачи взятки, за получение которой судят экс-министра.

По версии следствия, 27 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек получил взятку в размере одного миллиона рублей от родственника представителя подрядной фирмы, выполнявшей работы на территории аэропорта. Затем, 31 декабря того же года, Волчек передал 500 тыс. рублей Кайдалову. Момент передачи денег был зафиксирован оперативниками: Алексей Кайдалов вышел из машины, поздоровался с Игорем Волчеком; они вместе сели в машину, а через 2 минуты Волчек вышел из машины и зашел в дом. В деле есть фото и файл длительностью 10 секунд, на которых Кайдалов и Волчек здороваются за руки.

Адвокаты бывшего министра считают, что факт получения Алексеем Кайдаловым взятки от Игоря Волчека опровергается совокупностью доказательств. Информация об этом содержится в речи адвоката Светланы Радзевичус, представляющей в суде интересы бывшего чиновника. Защита экс-главы Минтранса привела показания фигурантов дела, которые не согласуются с версией обвинения о предновогодней взятке.

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