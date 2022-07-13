Взятые в Песках пробы воды позволяют открыть официальный пляж в Петрозаводске

Власти обсуждают возможность открытия в столице Карелии официального пляжа на территории Песков.

Пробы воды, взятые в Песках в апреле, мае и июне, дали результат, который позволяет создать сертифицированный пляж. На териитории остались вопросы по пробам грунта, который необходимо будет изъять на глубину 15 сантиметров и заменить сертифицированным песком. Об этом сообщил мэр Петрозаводска по итогам выездного совещания в районе Пески.

В мэрии Петрозаводска разработали план будущего пляжа.

«Мы определили параметры планируемого пляжа: протяженность береговой полосы 300 метров, ширина 40 метров, площадь 12 тысяч квадратных метров. Площадь акватории пляжа — 15 тысяч квадратных метров. Отдельно будет выделена зона купания для детей с максимальной глубиной 1,3 метра. Пляж будет рассчитан на одновременное пребывание 300 человек из расчета площади 8 квадратных метров на человека», — пояснил Владимир Любарский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что на территории уже есть раздевалки, детские городки и лежаки. Предстоит оборудовать парковку для машин, туалеты, места для кафе.

В мэрии Петрозаводска заявили, что земельный участок сейчас относится к территории неразграниченной государственной собственности. Ведётся работа по передаче его в безвозмездное пользование администрации. После получения правоустанавливающих документов на землю необходимо будет оформить договор водопользования акваторией водного объекта в рекреационных целях. Следующий этап — санитарно-эпидемиологическая экспертиза акватории.

Напомним, в Песках традиционно купаются и отдыхают люди, при этом статуса пляжа территория не имеет, поскольку пробы воды долгое время не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ранее сообщалось, на каких пляжах в Карелии обитают опасные бактерии.