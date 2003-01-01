Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

Участник Великой Отечественной войны из Карелии встретил вековой юбилей.

Сегодня, 20 октября, столетний юбилей отмечет ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Петрозаводска и Карелии Константин Панов, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Константин Степанович участвовал в штурме Берлина и встретил там День Победы! За мужество и доблесть он награждён орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны ветеран продолжил службу, а затем 30 лет работал в ДОСААФ, — рассказала она.

Кроме того, Константин Степанович — мастер спорта СССР и трёхкратный чемпион СССР по пулевой стрельбе. Сейчас ветеран продолжает заниматься физкультурой на тренажёрах, установленных возле набережной Онежского озера.

— Константин Степанович, от всех петрозаводчан желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла и счастья. Низкий поклон Вам за стойкость и верность Отчизне! — поздравила его Инна Колыхматова.

