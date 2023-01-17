«Взломали радиоэфир»: ложные сигналы воздушной тревоги прозвучали в Карелии

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил, что прозвучавшие сегодня в радиоэфирах сигналы воздушной тревоги были ложными.

Сегодня утром на в нескольких районах Карелии в эфире радиостанций прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков на своей странице в соцсети сообщает, что «произошел взлом радиоэфира. Перехват сигнала радиовещания с иностранного спутника радиоволн на территории Российской Федерации, в том числе в Карелии».

По его словам, никакая воздушная тревога в Карелии не объявлялась и переданная в радиоэфире информация не соответствует действительности.

«Просьба следить за сообщениями только в официальных источниках. Телефон дежурного правительства Карелии +7 (814) 278-47-95», - сообщил руководитель комитета безопасности.