Взорвавшийся в Карелии газопровод ранее проходил проверку и был исправен

фото: Госкомитет РК по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения

Диагностика газопровода, проводившаяся до аварии, не выявила дефектов на том участке, где 3 августа произошел взрыв.

Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

«Ранее проведённая диагностика системы дефектов на газопроводе не выявила», — говорится в сообщении.

В Госкомитете отметили, что капитальный ремонт участка, на котором произошла авария, планировался в 2023 году.

Ранее пресс-служба «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» сообщила, что на территории газопровода произошла разгерметизация с возгоранием.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел утром 3 августа. Фрагменты газопровода раскидало в радиусе 30 метров, а лес на площади 2,5 га загорелся. На месте взрыва образовалась воронка, и пожар распространился по двум сторонам от газопровода. Вырвавшийся огонь поднялся факелом на высоту 100 метров.

Об обстоятельствах и последствиях ЧП читайте в статье «Столицы на Онего».