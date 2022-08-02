Взорвавшийся в Карелии газопровод ранее проходил проверку и был исправен

Диагностика газопровода, проводившаяся до аварии, не выявила дефектов на том участке, где 3 августа произошел взрыв.
Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.
«Ранее проведённая диагностика системы дефектов на газопроводе не выявила», — говорится в сообщении.
В Госкомитете отметили, что капитальный ремонт участка, на котором произошла авария, планировался в 2023 году.
Ранее пресс-служба «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» сообщила, что на территории газопровода произошла разгерметизация с возгоранием.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел утром 3 августа. Фрагменты газопровода раскидало в радиусе 30 метров, а лес на площади 2,5 га загорелся. На месте взрыва образовалась воронка, и пожар распространился по двум сторонам от газопровода. Вырвавшийся огонь поднялся факелом на высоту 100 метров.
Об обстоятельствах и последствиях ЧП читайте в статье «Столицы на Онего».
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