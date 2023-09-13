Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды"
13.09.2023 15:50
Стало известно, какие болезни запрещают служить по контракту при мобилизации
13.09.2023 21:40
Бизнесмен из Санкт-Петербурга планирует построить крематорий в Петрозаводске
Сегодня 08:00

Взрослое население Медвежьегорского района сможет пройти бесплатное обследование за день

Новости. Общество
16:02, 14 Сентября 2023
фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Новости партнеров

Работающему населению предоставят оплачиваемый выходной.

Медвежьегорская ЦРБ приглашает взрослое население района пройти бесплатное обследование на базе отделения медицинской профилактики ЦРБ (1 этаж вход со стороны банкомата ВТБ банка).

Как сообщили в паблике Медвежьегорского района, 20 сентября 2023 г. с 8.30 до 17.00 желающие могут пройти обследование в течение одного дня с предоставлением работающему населению оплачиваемого выходного.

В рамках обследования можно сдать клинический и биохимический анализ крови из вены (заранее по предварительной записи), пройти ЭКГ, гинеколога, сдать анализы на онкомаркеры предстательной железы (для мужчин старше 40 лет), сделать УЗИ молочных желез (для женщин старше 40 лет с 15.00 до 17.00) и УЗИ сердца.

Кроме того, можно будет получить консультацию терапевта, кардиолога, офтальмолога, а также сделать флюорографию органов грудной клетки. При наличии медицинских показаний проведут и компьютерную томографию (СКТ ОГК).

Обязательная предварительная запись по телефону: ОМП каб. № 1 5-14-75.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2023, 20:30
В Госдуме оценили идею провести ротацию мобилизованных
10.09.2023, 12:21
Известный детский врач покидает Петрозаводск
08.09.2023, 07:25
Глава Карелии рассказал о своей жене, которая провела уникальную операцию
08.09.2023, 08:20
Назван самый полезный способ приготовления грибов
13.09.2023, 12:05
СМИ: бывший директор лагеря Сямозеро в Карелии, где погибли 14 детей, досрочно вышла на свободу
09.09.2023, 14:00
Появились подробности страшной аварии на въезде в Карелию

Аналитика

12.09.2023 12:30
Обществоведение
Людям нужен воздух
Простой рецепт для нормального функционирования «лёгких» нашего жилья - это своевременное обследование и очистка вентиляционных шахт.
Бесплатные завтраки из школы не уйдут
07.09.2023 10:25
Кто такие PANEX и куда пропал «РОСГАЗ»
29.08.2023 15:40
Голосовать легко: что нового ждет избирателей на муниципальных выборах?
28.08.2023 12:30
Навеки непобежденные
21.08.2023 11:38
КЛЮЧЕВАЯ. МЕСТО ПАМЯТИ
14.08.2023 13:26
В Карелии выросла заболеваемость, но снижается смертность
09.08.2023 16:00
«Палки» в колесах правосудия: следователь в Кондопоге подделала протокол допроса
03.08.2023 10:40
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2023 11:37
Кофе со сливками
Евгений Воскобойников: «У меня замечательная профессия»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — генеральный директор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников.
«Мне не нужны звезды с неба, мне достаточно звезды Мишлен»
28.07.2023 10:13
Финляндия разрушена: как правительство Хельсинки испортило репутацию страны, и почему это выгодно НАТО
20.07.2023 11:30
архив чтиво

Медиа

Рок-фестиваль «Armas» впервые прошел под Петрозаводском
04.09.2023 14:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.