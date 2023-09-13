Взрослое население Медвежьегорского района сможет пройти бесплатное обследование за день

Работающему населению предоставят оплачиваемый выходной.

Медвежьегорская ЦРБ приглашает взрослое население района пройти бесплатное обследование на базе отделения медицинской профилактики ЦРБ (1 этаж вход со стороны банкомата ВТБ банка).

Как сообщили в паблике Медвежьегорского района, 20 сентября 2023 г. с 8.30 до 17.00 желающие могут пройти обследование в течение одного дня с предоставлением работающему населению оплачиваемого выходного.

В рамках обследования можно сдать клинический и биохимический анализ крови из вены (заранее по предварительной записи), пройти ЭКГ, гинеколога, сдать анализы на онкомаркеры предстательной железы (для мужчин старше 40 лет), сделать УЗИ молочных желез (для женщин старше 40 лет с 15.00 до 17.00) и УЗИ сердца.

Кроме того, можно будет получить консультацию терапевта, кардиолога, офтальмолога, а также сделать флюорографию органов грудной клетки. При наличии медицинских показаний проведут и компьютерную томографию (СКТ ОГК).

Обязательная предварительная запись по телефону: ОМП каб. № 1 5-14-75.