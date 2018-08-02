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Новости. Общество
18:00, 02 Августа 2018

Взрослые россияне стали покупать больше мармелада и леденцов

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Россияне увеличили покупки мармелада и леденцов, причем потребление этих сладостей растет не за счет детской аудитории, а за счет взрослых граждан.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

В ходе исследования использовались данные скан-панели домохозяйств "Ромир" (информация о потреблении более 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах). Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

"Самой интенсивно развивающейся категорией на рынке современных кондитерских изделий за последний год стал мармелад. К категории современных кондитерских изделий (изделий с добавлением сахара) относят жевательные конфеты, мармелад, леденцы на палочке, твёрдые леденцы, жевательную резинку и шоколадные яйца", — говорится в исследовании.

Так, за период с мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в РФ выросли более чем на 18%. На втором месте по увеличению продаж оказались леденцы на палочке — рост за год составил 10,5%. При этом, по данным скан-панели, продажи увеличиваются не за счет детской, а за счет взрослой, хотя и немного более молодой, чем раньше, аудитории.

"Наиболее активной категорией для этого сегмента рынка является возрастная группа от 30 до 40 лет. И если три года назад современные кондитерские изделия чаще всего приобретали люди 34-35 лет, то теперь ситуация изменилась. Возраст активных потребителей снизился до 32 лет, причем продажи мармелада и леденцов на палочке выросли именно за их счет", — указывает холдинг.

В целом, по данным скан-панели холдинга, лидером на рынке современных кондитерских изделий остается жевательная резинка — ее покупают 28% посетителей магазинов. Мармелад, который вышел на второе место, приобретают 25% респондентов, жевательные конфеты — 21%. Леденцы на палочке и шоколадные яйца покупают по 9% потребителей, а на последнем месте находятся твердые леденцы — 8% респондентов.

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