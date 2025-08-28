Взрыв бочки убил работника на карьере в Лахденпохском районе Карелии

ЧП со смертельным исходом произошло сегодня, 28 августа, в районе посёлка Элисенваара Лахденпохского района.
Как рассказали местные пожарные, сообщение о взрыве топливной бочки на карьере «Удачное» поступило на телефон 112 в начале двенадцатого дня. Сообщалось, что есть пострадавший. Когда пожарные и скорая приехали на место, выяснились подробности.
По предварительной информации установлено, что работник нарушил технику безопасности при резки емкости для хранения моторных масел. Ударной волной его отбросило в сторону, он получил сильную травму головы. В итоге мужчина скончался на месте ЧП.
Соответствующие органы проводят проверку. На месте работают медики, полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.