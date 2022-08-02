Взрыв на газопроводе в Карелии разбросал части трубы на десятки метров, загорелся лес (ВИДЕО)

Произошедший сегодня утром взрыв на газопроводе в Карелии привел к тому, что его части оказались разбросаны в радиусе 30 метров.

Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Взрыв произошел предположительно внутри газопровода, с разбросом частей газопровода на 30 метров. Наблюдалось факельное горение высотой до 100 метров, загорание лесополосы ориентировочно на площади 2,5 га», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла около шести утра в районе села Таржеполь Прионежского района. Пожар потушен силами пожарных частей, подведомственных Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и МЧС РК.



«Остались небольшие очаги в лесной зоне, которые будут ликвидированы силами авиалесоохраны. Специалисты газовой службы на данный момент стравливают газ и устанавливают запорную арматуру для проведения дальнейших работ», — добавили в ведомстве.