Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?

Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона. Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося. Мы постарались собрать только известные и бесспорные факты.

Факт повышения радиационного фона в Северодвинске попал 8 августа на официальный интернет-сайт городской администрации, и хотя через несколько часов эта новость была удалена, прочесть ее успели многие.

Какую правду пытаются скрыть от людей, читайте здесь.