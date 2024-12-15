Взрывные работы проведут в Лахденпохском районе

Об этом сообщили в местной администрации.

Взрывные работы проведут в карьере Яккима-2 Лахденпохского района. Мероприятия пройдут 17 декабря с 12.00 до 18.00, сообщили в местной администрации.

Сигналом начала взрывных работ станет один продолжительный сигнал. Два продолжительных сигнала прозвучат во время взрывания скальной породы. Три коротких сигнала момент окончания взрывных работ.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах карьера будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону взрывных работ.